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Місцеві ДАБІ відсторонили від нагляду за масштабними будівельними об’єктами

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Наглядати за будівництвом масштабних об’єктів відтепер буде центральний орган виконавчої влади, а саме Державна архітектурно-будівельна інспекція. Про це в коментарі УНН повідомив народний депутат Вадим Івченко, коментуючи законодавчі зміни у будівельній сфері.

Йдеться про прийнятий наприкінці минулого року законопроект щодо удосконалення містобудівної діяльності, яким змінено підхід до проведення будівельних робіт, зокрема скасовано ухвалу категорії складності об’єктів будівництва (1-5 категорії).

Тепер, замість п’тирівневої оцінки складності будівництва введено трирівневу оцінку наслідків (СС1, СС2 та СС3). При цьому, об’єкти будівництва СС3 (значний клас наслідків) контролюватиме виключно центральний апарат Державної архітектурно-будівельної інспекції, а не місцеві філії.

За словами співавтора законопроекту Вадима Івченко, місцеві архбудінспекції відсторонено від нагляду за значними об’єктами будівництва через ризик прийняття некомпетентних рішень з їх боку, а також задля врегулювання повноважень центрального апарату та місцевих інспекцій.

“Можна було б все віддати на органи місцевого самоврядування, але вони ж різні. Київ – це одне, а якась територіальна громада, де 12 сіл, це інше. Якщо там побудувати великий промисловий об'єкт, то хто буде відповідати? Мають бути спеціалісти. А розділити законодавство на столицю і інші міста неможливо.

Тому замість 5 категорій тепер стало 3 категорії. Перші дві категорії – це легкі об'єкти і вони віддані на органи місцевого самоврядування, а всі інші – центральному органу виконавчої влади”, - пояснив він.

Нагадаємо, деякі забудовники вже розпочали оцінку своїх об’єктів згідно з новою системою. Один з найбільших житлових комплексів України — ЖК “Scandia” ( Бровари) ініціював проведення процедури зміни категорії складності будівництва на отримання значного класу наслідків (СС3). Як зазначили у компанії, це означає, що будівництво об’єктів житлового комплексу буде підтверджене профільними експертизами, а громадська зона буде відповідати європейським стандартам, зокрема принципу безбар’єрного середовища. При цьому буде анульовано декларації. 

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