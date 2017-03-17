Місцеві ДАБІ відсторонили від нагляду за масштабними будівельними об’єктами

Йдеться про прийнятий наприкінці минулого року законопроект щодо удосконалення містобудівної діяльності, яким змінено підхід до проведення будівельних робіт, зокрема скасовано ухвалу категорії складності об’єктів будівництва (1-5 категорії).

Тепер, замість п’тирівневої оцінки складності будівництва введено трирівневу оцінку наслідків (СС1, СС2 та СС3). При цьому, об’єкти будівництва СС3 (значний клас наслідків) контролюватиме виключно центральний апарат Державної архітектурно-будівельної інспекції, а не місцеві філії.

За словами співавтора законопроекту Вадима Івченко, місцеві архбудінспекції відсторонено від нагляду за значними об’єктами будівництва через ризик прийняття некомпетентних рішень з їх боку, а також задля врегулювання повноважень центрального апарату та місцевих інспекцій.

“Можна було б все віддати на органи місцевого самоврядування, але вони ж різні. Київ – це одне, а якась територіальна громада, де 12 сіл, це інше. Якщо там побудувати великий промисловий об'єкт, то хто буде відповідати? Мають бути спеціалісти. А розділити законодавство на столицю і інші міста неможливо.

Тому замість 5 категорій тепер стало 3 категорії. Перші дві категорії – це легкі об'єкти і вони віддані на органи місцевого самоврядування, а всі інші – центральному органу виконавчої влади”, - пояснив він.

Нагадаємо, деякі забудовники вже розпочали оцінку своїх об’єктів згідно з новою системою. Один з найбільших житлових комплексів України — ЖК “Scandia” ( Бровари) ініціював проведення процедури зміни категорії складності будівництва на отримання значного класу наслідків (СС3). Як зазначили у компанії, це означає, що будівництво об’єктів житлового комплексу буде підтверджене профільними експертизами, а громадська зона буде відповідати європейським стандартам, зокрема принципу безбар’єрного середовища. При цьому буде анульовано декларації.