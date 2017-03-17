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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126810 просмотра

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Местные ГАСИ отстранили от надзора за масштабными строительными объектами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Следить за строительством масштабных объектов отныне будет центральный орган исполнительной власти, а именно Государственная архитектурно-строительная инспекция. Об этом в комментарии УНН сообщил народный депутат Вадим Ивченко, комментируя законодательные изменения в строительной сфере.

Речь идет о принятом в конце прошлого года законопроекте по совершенствованию градостроительной деятельности, которым изменен подход к проведению строительных работ, в частности отменено постановление категории сложности объектов строительства (1-5 категории).

Теперь, вместо пятиуровневой оценки сложности строительства введено трехуровневую оценку последствий (СС1, СС2 и СС3). При этом, объекты строительства СС3 (значительный класс последствий) контролировать исключительно центральный аппарат Государственной архитектурно-строительной инспекции, а не местные филиалы.

По словам соавтора законопроекта Вадима Ивченко, местные архбудинспекции отстранены от надзора за крупными объектами строительства из-за риска принятия некомпетентных решений с их стороны, а также для урегулирования полномочий центрального аппарата и местных инспекций.

"Можно было бы все отдать на органы местного самоуправления, но они же разные. Киев - это одно, а какая-то территориальная община, где 12 сел, это другое. Если там построить крупный промышленный объект, то кто будет отвечать? Должны быть специалисты. А разделить законодательство в столицу и другие города невозможно.

Поэтому вместо 5 категорий теперь стало 3 категории. Первые две категории - это легкие объекты и они отданы на органы местного самоуправления, а все остальные - центральному органу исполнительной власти", - пояснил он.

Напомним, некоторые застройщики уже начали оценку своих объектов в соответствии с новой системой. Один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК "Scandia" (Бровары) инициировал проведение процедуры изменения категории сложности строительства на получение значительного класса последствий (СС3). Как отметили в компании, это означает, что строительство объектов жилого комплекса будет подтверждено профильными экспертизами, а общественная зона будет соответствовать европейским стандартам, в частности принципу безбарьерной среды. При этом будут аннулированы декларации.

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