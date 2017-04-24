Місцеві бюджети зростають на 30-40% - В.Гройсман

“Сьогодні я бачу, що по багатьох параметрах від 30 до 40% сьогодні йде зростання місцевих бюджетів, і це абсолютно нормально”, — сказав В.Гройсман.

За його словами, завдяки реформі децентралізації у 2017 році під час формування бюджетів було збалансовано повноваження і фінансові інструменти місцевої влади.

Він додав, що бюджет розвитку Харкова становить 4,8 млрд грн.

“Це колосальний ресурс, використовуючи який можливо зробити великі справи”, — сказав Прем’єр.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні, 24 квітня, перебуває з робочою поїздкою у Харківській області.