Місцеві бюджети зростають на 30-40% - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Місцеві бюджети зростають на 30-40%. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Харкові, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні я бачу, що по багатьох параметрах від 30 до 40% сьогодні йде зростання місцевих бюджетів, і це абсолютно нормально”, — сказав В.Гройсман.
За його словами, завдяки реформі децентралізації у 2017 році під час формування бюджетів було збалансовано повноваження і фінансові інструменти місцевої влади.
Він додав, що бюджет розвитку Харкова становить 4,8 млрд грн.
“Це колосальний ресурс, використовуючи який можливо зробити великі справи”, — сказав Прем’єр.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні, 24 квітня, перебуває з робочою поїздкою у Харківській області.