Местные бюджеты растут на 30-40% - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Местные бюджеты растут на 30-40%. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Харькове, передает корреспондент УНН.
“Сегодня я вижу, что по многим параметрам от 30 до 40% сегодня идет рост местных бюджетов, и это абсолютно нормально”, — сказал В.Гройсман.
По его словам, благодаря реформе децентрализации в 2017 году при формировании бюджетов было сбалансировано полномочия и инструменты власти.
Он добавил, что бюджет развития Харькова составляет 4,8 млрд грн.
“Это колоссальный ресурс, используя который можно сделать большие дела”, — сказал Премьер.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня, 24 апреля, находится с рабочей поездкой в Харьковской области.