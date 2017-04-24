Местные бюджеты растут на 30-40% - В.Гройсман

“Сегодня я вижу, что по многим параметрам от 30 до 40% сегодня идет рост местных бюджетов, и это абсолютно нормально”, — сказал В.Гройсман.

По его словам, благодаря реформе децентрализации в 2017 году при формировании бюджетов было сбалансировано полномочия и инструменты власти.

Он добавил, что бюджет развития Харькова составляет 4,8 млрд грн.

“Это колоссальный ресурс, используя который можно сделать большие дела”, — сказал Премьер.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня, 24 апреля, находится с рабочей поездкой в Харьковской области.