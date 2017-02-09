Місцеперебування викраденого піратами в Нігерії українця поки невідоме - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Місцеперебування викраденого в Нігерії екіпажу корабля “BBC Caribbean”, у складі якого українець, поки невідоме. Про це повідомив в коментарі УНН начальник консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
“Групою осіб викрадено в Нігерії членів екіпаж, місцезнаходження поки що невідомо, не оприлюднено ніяких вимог стосовно їх звільнення. Посольство України в Нігерії взаємодіє з місцевими правоохоронцями, генеральне консульство України в Гамбурзі з судновласником контактують”, — повідомив В.Кирилич.
Нагадаємо, пірати у водах Нігерії напали на судно “BBC Caribbean” та викрали одного українця й сімох росіян.
Як повідомляв УНН, вимоги піратів, які у Нігерії викрали українця і вісьмох росіян з корабля “BBC Caribbean”, поки не відомі.