Местонахождение похищенного пиратами в Нигерии украинца пока неизвестно - МИД

"Группой лиц похищены в Нигерии члены экипажа, местонахождение пока неизвестно, не обнародовано никаких требований по их освобождению. Посольство Украины в Нигерии взаимодействует с местными правоохранителями, генеральное консульство Украины в Гамбурге с судовладельцем контактируют", - сообщил В.Кирилич.

Напомним, пираты в водах Нигерии напали на судно "BBC Caribbean" и похитили одного украинца и семерых россиян.

Как сообщал УНН, требования пиратов, которые в Нигерии похитили украинца и восемь россиян с корабля "BBC Caribbean", пока не известны.