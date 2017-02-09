Местонахождение похищенного пиратами в Нигерии украинца пока неизвестно - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Местонахождение похищенного в Нигерии экипажа корабля "BBC Caribbean" в составе которого украинец, пока неизвестно. Об этом сообщил в комментарии УНН начальник консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"Группой лиц похищены в Нигерии члены экипажа, местонахождение пока неизвестно, не обнародовано никаких требований по их освобождению. Посольство Украины в Нигерии взаимодействует с местными правоохранителями, генеральное консульство Украины в Гамбурге с судовладельцем контактируют", - сообщил В.Кирилич.
Напомним, пираты в водах Нигерии напали на судно "BBC Caribbean" и похитили одного украинца и семерых россиян.
Как сообщал УНН, требования пиратов, которые в Нигерии похитили украинца и восемь россиян с корабля "BBC Caribbean", пока не известны.