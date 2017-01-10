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Місцеперебування М.Карпюка досі невідоме — адвокат

Місцеперебування М.Карпюка досі невідоме — адвокат

Київ • УНН

 • 8066 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Місцеперебування незаконно засудженого у Чечні українця Миколи Карпюка досі невідоме. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” повідомив адвокат Ілля Новіков, передає УНН.

“Невідомо (місцеперебування, — ред.) ... Миколу Карпюка відвезли з Грозного на початку грудня, це було 5 грудня. Його повезли у Володимир замість того, щоб везти прямою дорогою на 1,5 тис. км, його повезли окружним шляхом, там буде мінімум 3 тис., може навіть більше. Його навіщось повезли до Володимира через Іжевська. За яким маршрутом повезуть Стаса Клиха, ми не знаємо, скільки це займе, теж не знаємо”, — розповів І.Новіков.

Він також розповів, що, ймовірно, стосовно С.Клиха, якого повезли у бік Челябінська, у найближчі три тижні нічого не буде чути.

“Його відвезли 7 січня. Нам це стало відомо вчора, в понеділок. Мабуть, найближчі три тижні, це з досвіду, ми нічого нового не почуємо, бо його повезли у бік Челябінська. Поки він туди прибуде, ця система працює як „чорний ящик“, ми знаємо, що в нього увійшло, але не знаємо, що відбувається всередині”, — сказав він.

Зазначимо, нардеп Ігор Мосійчук 9 січня повідомив, що українського політв'язня Кремля Станіслава Клиха етапують з Грозного до Челябінська.

Як повідомляв УНН, Верховний суд Чеченської Республіки РФ присудив М.Карпюку — 22,5 року, С.Клиху — 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, українські політв’язні Станіслав Клих та Микола Карпюк за версією російського слідства брали участь у Першій Чеченській війні проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Українські Національні Новини

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