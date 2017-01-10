Местонахождение Н.Карпюка до сих пор неизвестно - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Местонахождение незаконно осужденного в Чечне украинца Николая Карпюка до сих пор неизвестно. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил адвокат Илья Новиков, передает УНН.
"Неизвестно (местонахождение, — ред.)... Николая Карпюка увезли из Грозного в начале декабря, это было 5 декабря. Его повезли во Владимир вместо того, чтобы везти прямой дорогой на 1,5 тыс. км, его повезли окружным путем, там будет минимум 3 тыс. может даже больше. Его зачем-то повезли во Владимир через Ижевск. По какому маршруту повезут Стаса Клиха, мы не знаем, сколько это займет, тоже не знаем", — рассказал И.Новиков.
Он также рассказал, что, вероятно, о С.Клихе, которого повезли в сторону Челябинска, в ближайшие три недели ничего не будет слышно.
"Его увезли 7 января. Нам это стало известно вчера, в понедельник. Видимо, ближайшие три недели, это по опыту, мы ничего нового не услышим, потому что его повезли в сторону Челябинска. Пока он туда прибудет, эта система работает как "черный ящик", мы знаем, что в него вошло, но не знаем, что происходит внутри", — сказал он.
Отметим, нардеп Игорь Мосийчук 9 января сообщил, что украинского политзаключенного Кремля Станислава Клиха этапируют из Грозного в Челябинск.
Как сообщал УНН, Верховный суд Чеченской Республики РФ присудил Н.Карпюку — 22,5 года, С.Клиху — 20 лет лишения свободы.
Напомним, украинские политзаключенные Станислав Клих и Николай Карпюк по версии российского следствия принимали участие в Первой Чеченской войне против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.