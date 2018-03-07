Місце на цвинтарі за 50 тис. грн: в Ужгороді на хабарі затримали чиновницю
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 7 березня. УНН. Сьогодні на хабарі у 50 тисяч гривень в обласному центрі Закарпаття затримали голову комітету місцевого самоврядування одного з мікрорайонів міста Ужгород. Як повідомляють в Управлінні захисту економіки в Закарпатській області, правопорушниця за винагороду сприяла у вирішенні питань, пов’язаних з отриманням земельних ділянок на цвинтарі, передає УНН.
Щоб відвести від себе будь-які підозри, кошти необхідно було перерахувати на вказаний чиновницею рахунок. Сьогодні у приміщенні банківської установи фігуранта справи було затримано. Правоохоронці вилучили підтверджуючий документ про перерахування 50 тисяч гривень.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 368 ККУ, тобто прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Покарання за цей злочин передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років без подальшого права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Як раніше повідомляв УНН, посадовець Державної міграційної служби на Закарпатті вимагав хабарі за позачергове виготовлення біометричних паспортів.