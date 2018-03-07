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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34158 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 49820 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 53440 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100986 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91349 просмотра

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10 марта, 09:12 • 103541 просмотра

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Место на кладбище за 50 тыс. грн: в Ужгороде на взятке задержали чиновника

Место на кладбище за 50 тыс. грн: в Ужгороде на взятке задержали чиновника

Киев  •  УНН

 • 11766 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 7 марта. УНН. Сегодня на взятке в 50 тыс. гривен в областном центре Закарпатья задержали председателя комитета местного самоуправления одного из микрорайонов города Ужгород. Как сообщают в Управлении защиты экономики в Закарпатской области, правонарушительница за вознаграждение способствовала в решении вопросов, связанных с получением земельных участков на кладбище, передает УНН.

Чтобы отвести от себя любые подозрения, средства необходимо было перечислить на указанный чиновницей счет. Сегодня в помещении банковского учреждения фигуранта дела задержали. Правоохранители изъяли подтверждающий документ о перечислении 50 тыс. гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 368 УК, то есть принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет без дальнейшего права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как ранее сообщал УНН, чиновник Государственной миграционной службы на Закарпатье требовал взятки за внеочередное изготовление биометрических паспортов.

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