Місце голосування перед достроковими виборами у Раду змінили понад 6,3 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Місце голосування перед достроковими виборами у Верховну Раду України, які відбудуться 21 липня, змінили вже понад 6,3 тисячі осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державного реєстру виборців.
Так, станом на 11 червня тимчасово змінили місце голосування вже 6 387 осіб.
Найбільше виборців змінили місце голосування з Донецької області – 2254 особи, на другому місці знаходиться Луганська область – 1232 осіб. З окупованого Криму місце голосування змінили 136 осіб.
Велика кількість виборців обрала для голосування Київ (1497 осіб) та Київську область (702 особи). Досить часто місцем голосування обирають Харківську (510 осіб), Дніпропетровську (349 осіб), Одеську (322 особи) та Запорізьку (217 осіб) області.
Крім того, 569 осіб змінили місце голосування у Донецькій області та 307 осіб – у Луганській.
Нагадаємо, процес тимчасової зміни місця голосування стартував 24 травня, він триватиме до 15 липня.