Міськрада у Миколаєві скасувала рішення про підвищення побудинкових тарифів
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 9 лютого. УНН. Сьогодні депутати Миколаївської міської ради скасували рішення виконкому міської ради, яким встановлювалися побудинкові тарифи на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Про це проінформували у прес-службі міської ради, повідомляє УНН.
Керівник департаменту ЖКГ Андрій Палько визнав, що при розробці загальнобудинкових тарифів були допущені помилки, і звинуватив у цьому деякі житлово-комунальні підприємства, які з його слів "надали невірні дані, на яких ґрунтувалися розрахунки".
У міськраді повідомили, що безпосередньо розрахунок нових тарифів здійснювала спеціально створена програма. Однак вихідні дані, які вносилися до цієї програми, надавали житлово-експлуатаційні підприємства. За твердженням очільників міста, саме на цій стадії і зіграв людський фактор. Винних у помилках, що призвели до утвердження некоректних побудинкових тарифів, пообіцяли покарати.
Сьогодні протягом практично 2 годин депутати обговорювали побудинкові тарифи на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкової території, і після тривалої дискусії вони скасували рішення виконкому міськради про введення побудинкових тарифів.
Тепер міський департамент ЖКГ до 12 лютого має відкоригувати тарифи з урахуванням зауважень депутатів міськради і до 15 лютого виконком міськради на своєму позачерговому засіданні має ухвалити нові побудинкові тарифи.
Нагадаємо, що 16 січня виконком підвищив комунальні тарифи для миколаївців.