Горсовет в Николаеве отменил решение о повышении общедомовых тарифов

Руководитель департамента ЖКХ Андрей Палько признал, что при разработке общедомовых тарифов были допущены ошибки, и обвинил в этом некоторые жилищно-коммунальные предприятия, которые по его словам "предоставили неверные данные, на которых основывались расчеты".

В горсовете сообщили, что непосредственно расчет новых тарифов осуществляла специально созданная программа. Однако исходные данные, которые вносились в эту программу, предоставляли жилищно-эксплуатационные предприятия. По утверждению руководителей города, именно на этой стадии и сыграл человеческий фактор. Виновных в ошибках, приведших к утверждению некорректных общедомовых тарифов, пообещали наказать.

Сегодня в течение практически 2 часов депутаты обсуждали общедомовые тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовой территории, и после длительной дискуссии они отменили решение исполкома горсовета о введении общедомовых тарифов.

Теперь городской департамент ЖКХ до 12 февраля должен откорректировать тарифы с учетом замечаний депутатов горсовета и до 15 февраля исполком горсовета на своем внеочередном заседании должен принять новые общедомовые тарифы.

Напомним, что 16 января исполком повысил коммунальные тарифы для николаевцев .