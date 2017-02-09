Горсовет в Николаеве отменил решение о повышении общедомовых тарифов
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 9 февраля. УНН. Сегодня депутаты Николаевского городского совета отменили решение исполкома городского совета, которым устанавливались общедомовые тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий. Об этом проинформировали в пресс-службе городского совета, сообщает УНН.
Руководитель департамента ЖКХ Андрей Палько признал, что при разработке общедомовых тарифов были допущены ошибки, и обвинил в этом некоторые жилищно-коммунальные предприятия, которые по его словам "предоставили неверные данные, на которых основывались расчеты".
В горсовете сообщили, что непосредственно расчет новых тарифов осуществляла специально созданная программа. Однако исходные данные, которые вносились в эту программу, предоставляли жилищно-эксплуатационные предприятия. По утверждению руководителей города, именно на этой стадии и сыграл человеческий фактор. Виновных в ошибках, приведших к утверждению некорректных общедомовых тарифов, пообещали наказать.
Сегодня в течение практически 2 часов депутаты обсуждали общедомовые тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовой территории, и после длительной дискуссии они отменили решение исполкома горсовета о введении общедомовых тарифов.
Теперь городской департамент ЖКХ до 12 февраля должен откорректировать тарифы с учетом замечаний депутатов горсовета и до 15 февраля исполком горсовета на своем внеочередном заседании должен принять новые общедомовые тарифы.
Напомним, что 16 января исполком повысил коммунальные тарифы для николаевцев .