Міський голова Луцька помер у лікарні
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Міський голова Луцька Микола Романюк помер у лікарні. Цю інформацію УНН офіційно підтвердили в прес-службі міської ради.
М.Романюк помер на 59-ому році життя. Дата похорону поки не визначена.
Довідка УНН: М.Романюк народився 24 серпня 1958 року у селі Золочівка Млинівського району Рівненської області.
Зауважимо, що чиновник мав дві вищі освіти за спеціальностями “інженер-технолог” (Львівський лісотехнічний інститут, 1982) та “економіст” (Луцький індустріальний інститут, 1995).
У 2007 році його було призначено головою Волиньської облдержадміністрації. На цій посаді він пробув до 2010 року.
На виборах 31 жовтня 2010 року М.Романюка обрали міським головою Луцька, у 2015 році посадовець вдруге балотувався на цю посаду.
Нагадаємо, міського голову Луцька госпіталізували в тяжкому стані.