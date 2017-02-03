Мэр Луцка умер в больнице
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Мэр Луцка Николай Романюк умер в больнице. Эту инормации УНН официально подтвердили в пресс-службе городского совета.
Н.Романюк умер на пятьдесят девятом году жизни. Дата похорон пока не определена.
Справка УНН: Н.Романюк родился 24 августа 1958 г. в селе Золочевка Млынивского района Ровенской области.
Заметим, что чиновник имел два высших образования по специальностям "инженер-технолог" (Львовский лесотехнический институт, 1982) и "экономист" (Луцкий индустриальный институт, 1995).
В 2007 году он был назначен главой Волынской облгосадминистрации. На этой должности он пробыл до 2010 года.
На выборах 31 октября 2010 г. Н.Романюка выбрали мэром Луцка, в 2015 году чиновник снова баллотировался на этот пост.