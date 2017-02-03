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Мэр Луцка умер в больнице

Киев • УНН

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РОВНО-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Мэр Луцка Николай Романюк умер в больнице. Эту инормации УНН официально подтвердили в пресс-службе городского совета.

Мэр Луцка умер в больнице

Н.Романюк умер на пятьдесят девятом году жизни. Дата похорон пока не определена.

Справка УНН: Н.Романюк родился 24 августа 1958 г. в селе Золочевка Млынивского района Ровенской области.

Заметим, что чиновник имел два высших образования по специальностям "инженер-технолог" (Львовский лесотехнический институт, 1982) и "экономист" (Луцкий индустриальный институт, 1995).

В 2007 году он был назначен главой Волынской облгосадминистрации. На этой должности он пробыл до 2010 года.

На выборах 31 октября 2010 г. Н.Романюка выбрали мэром Луцка, в 2015 году чиновник снова баллотировался на этот пост.

Напомним, мэра Луцка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Украинские Национальные Новости

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