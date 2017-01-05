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Міські служби в Миколаєві переведені у посилений режим роботи

Міські служби в Миколаєві переведені у посилений режим роботи

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 5 січня. УНН. У зв’язку із очікуваною на Різдво негодою органи управління, сили і засоби, а також міські служби Миколаєва переведені у посилений режим роботи. Про це сьогодні йшла мова під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке провів Миколаївській міській голова Олександр Сєнкевич, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Миколаївської міської ради.

Очільник міста закликав усіх присутніх спрацювати так, щоб було забезпечено нормальне функціонування систем життєзабезпечення Миколаєва.

“Ми зібралися тут, щоб перевірити ще раз, як ми готові зустріти стихію, що насувається, уточнити, чи в порядку техніка, чи готові люди, враховуючи те, що попереду у нас святкування Святого вечора. Кожен з нас точно повинен знати, на якому місці він повинен знаходитися у момент шторму”, — підкреслив О.Сєнкевич.

Мер Миколаєва надав доручення усім службам перейти у посилений режим несення служби. Крім того, він звернув увагу присутніх на те, що при боротьбі зі сніговими заметами необхідно працювати на попередження — протиожеледні засоби слід сипати до снігопаду.

Також О.Сєнкевич підкреслив, що негода не повинна вплинути на прибирання сміття. За його словами, особливу увагу необхідно приділяти не тільки розчищення під’їздів до медустанов, шкіл і дитсадків. Щоб місто не загрузло у твердих побутових відходах, необхідно забезпечити розчистку майданчиків під сміттєвими баками та під’їзних шляхів до них.

“Я прошу, щоб працівники ЖЕКів не забували розчищати територію біля сміттєвих контейнерів, щоб сміттєзбиральні машини могли туди під’їжджати”, — закликав міській голова.

Під час засідання комісії стало відомо про те, що комунальниками розроблені маршрути прибирання снігу, а також обробки транспортних артерій, внутришньоквартальних проїздів і тротуарів протиожеледними засобами. Снігоприбиральні бригади, служби, від яких залежить життєзабезпечення Миколаєва, переведені на цілодобовий режим роботи. Снігоприбиральна техніка, техніка підприємств, готова до боротьби зі стихією.

Відповідно до рішення комісії повинно бути забезпечено розчищення зупинок громадського транспорту, під’їздів до лікарень, хлібзаводів, шкіл і дитсадків, безперебійну роботу пасажирського транспорту. Крім того, на час негоди планується розміщувати транзитний транспорт у спеціальних відстійниках — щоб уникнути транспортного колапсу. Також ще раз перевірять готовність пересувних енергогенераторів.

Сьогодні ж для забезпечення робіт щодо попередження надзвичайних ситуацій з матеріального резерву міста районним адміністраціям, департаменту ЖКГ, спеціальному рятувальному загону МАРС виділять дизпаливо, бензин, а також газ.

Нагадаємо, міська влада, готуючись до снігопаду у Різвяну ніч, відкрила в Миколаєві пункти обігріву та видачі гарячого харчування і одягу.

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