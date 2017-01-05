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Городские службы в Николаеве переведены в усиленный режим работы

Городские службы в Николаеве переведены в усиленный режим работы

Киев • УНН

 • 7339 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 5 января. УНН. В связи с ожидаемой на Рождество непогодой органы управления, силы и средства, а также городские службы Николаева переведены в усиленный режим работы. Об этом сегодня шла речь на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое провел Николаевской городской голова Александр Сенкевич, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Николаевского городского совета.

Глава города призвал всех присутствующих сработать так, чтобы было обеспечено нормальное функционирование систем жизнеобеспечения Николаева.

"Мы собрались здесь, чтобы перепроверить, как мы готовы встретить стихию, которая надвигается, уточнить, в порядке ли техника, готовы ли люди, учитывая, что впереди у нас празднование Святого вечера. Каждый из нас точно должен знать, на каком месте он должен находиться в момент шторма", - подчеркнул А.Сенкевич.

Мэр Николаева дал поручение всем службам перейти в усиленный режим несения службы. Кроме того, он обратил внимание присутствующих на то, что при борьбе со снежными заносами необходимо работать на упреждение - противогололедные средства следует сыпать до снегопада.

Также А.Сенкевич подчеркнул, что непогода не должна повлиять на уборку мусора. По его словам, особое внимание необходимо уделять не только расчистке подъездов к медучреждениям, школам и детсадам. Чтоб город не погряз в твердых бытовых отходах, необходимо обеспечить расчистку площадок под мусорными баками и подъездным путям к ним.

"Я прошу, чтобы работники ЖЭКов не забывали расчищать территорию возле мусорных контейнеров, чтобы мусороуборочные машины могли туда подъезжать", - призвал городской голова.

Во время заседания комиссии стало известно о том, что коммунальщиками разработаны маршруты уборки снега, а также обработки транспортных артерий, внутриквартальных проездов и тротуаров противогололедными средствами. Снегоуборочные бригады, службы, от которых зависит жизнеобеспечение Николаева, переведены на круглосуточный режим работы. Снегоуборочная техника, техника предприятий, готова к борьбе со стихией.

Согласно решению комиссии должна быть обеспечена расчистка остановок общественного транспорта, подъездов к больницам, хлебозаводам, школам и детсадам, бесперебойная работа пассажирского транспорта. Кроме того, на время непогоды планируется размещать транзитный транспорт в специальных отстойниках - во избежание транспортного коллапса. Также еще раз проверят готовность передвижных энергогенераторов.

Сегодня же для обеспечения работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций по материальному резерву города районным администрациям, департамента ЖКХ, специальном спасательному отряду МАРС выделят дизтопливо, бензин, а также газ.

Напомним, городские власти, готовясь к снегопаду в Рождественскую ночь, открыли в Николаеве пункты обогрева и выдачи горячего питания и одежды.

Украинские Национальные Новости

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