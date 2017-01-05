Городские службы в Николаеве переведены в усиленный режим работы

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 5 января. УНН. В связи с ожидаемой на Рождество непогодой органы управления, силы и средства, а также городские службы Николаева переведены в усиленный режим работы. Об этом сегодня шла речь на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое провел Николаевской городской голова Александр Сенкевич, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Николаевского городского совета.