Міська ялинка у Херсоні обійдеться у 45 тис. грн
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 1 листопада. УНН. На Херсонську ялинку з бюджету міської ради витратять 45 тисяч гривень. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі міської ради.
“Гроші витратять на прикраси, монтаж та інше. Штучна, 20-ти метрова ялинка була куплена у 2007 році. Цьогоріч економія у два рази, адже минулого року на це витратили близько 90 тисяч гривень”, — зазначили у прес-службі.
Сьогодні ялинки починають монтувати. Дата офіційного відкриття поки невідома.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, головну ялинку вже обрали на Закарпатті.