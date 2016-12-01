Міська ялинка у Херсоні обійдеться у 45 тис. грн

“Гроші витратять на прикраси, монтаж та інше. Штучна, 20-ти метрова ялинка була куплена у 2007 році. Цьогоріч економія у два рази, адже минулого року на це витратили близько 90 тисяч гривень”, — зазначили у прес-службі.

Сьогодні ялинки починають монтувати. Дата офіційного відкриття поки невідома.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, головну ялинку вже обрали на Закарпатті.