Городская елка в Херсоне обойдется в 45 тыс. грн
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 1 ноября. УНН. На Херсонскую елку из бюджета городского совета потратят 45 тысяч гривен. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе городского совета.
"Деньги потратят на украшения, монтаж и прочее. Искусственная, 20-ти метровая елка была куплена в 2007 году. В этом году экономия в два раза, ведь в прошлом году на это потратили около 90 тысяч гривен", - отметили в пресс-службе.
Сегодня елки начнут монтировать. Дата официального открытия пока неизвестна.
Напомним, как сообщал УНН, главную елку уже выбрали в Закарпатской области.