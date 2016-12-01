Городская елка в Херсоне обойдется в 45 тыс. грн

"Деньги потратят на украшения, монтаж и прочее. Искусственная, 20-ти метровая елка была куплена в 2007 году. В этом году экономия в два раза, ведь в прошлом году на это потратили около 90 тысяч гривен", - отметили в пресс-службе.

Сегодня елки начнут монтировать. Дата официального открытия пока неизвестна.

Напомним, как сообщал УНН, главную елку уже выбрали в Закарпатской области.