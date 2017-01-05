Міська влада Миколаєва закликала роботодавців оголосити 6 січня вихідним через негоду
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Миколаївська міська влада звернулася до місцевих роботодавців з рекомендацією оголосити завтра, 6 січня, вихідним днем. Про це УНН повідомили у прес-службі мерії.
“Щоб не наражати на небезпеку життя і здоров’я миколаївців рекомендуємо завтрашній день зробити вихідним”, — йде мова в повідомленні.
Нагадаємо, що міські служби в Миколаєві переведені у посилений режим роботи, а під час снігопаду в місті евакуйовуватимуть автомобілі і заборонять проїзд великовантажного транспорту.