Городская власть Николаева призвала работодателей объявить 6 января выходным из-за непогоды
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 5 января. УНН. Николаевская городская власть обратилась к местным работодателям с рекомендацией объявить завтра, 6 января, выходным днем. Об этом сообщили УНН в пресс-службе мэрии.
"Чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье николаевцев рекомендуем завтрашний день сделать выходным", - говорится в сообщении.
Напомним, что городские службы в Николаеве переведены в усиленный режим работы, а во время снегопада в городе будут эвакуировать автомобили и запретят проезд большегрузного транспорта.