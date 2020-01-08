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Місії ОБСЄ відмовили у в’їзді на окуповану територію

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про чергові обмеження свободи пересування патрулів спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ зі сторони збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляється на сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook, передає УНН.

"У щоденному звіті від 7 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує про чергову відмову патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію через блокпости біля населених пунктів Верхньошироківське (колишній Октябр) та Нова Мар’ївка", - йдеться у повідомленні.

У СЦКК підкреслюють, що такі дії можуть мати за мету приховати заборонену діяльність, зосередження, пересування або підготовку військ.

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін звертає увагу представників збройних формувань РФ на неприпустимість дій по перешкоджанню діяльності СММ ОБСЄ", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 3 січня бойовики на Донбасі вчергове обмежували спроможності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вести спостереження у прикордонних районах, які не контролюються урядом України.

Українські Національні Новини

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