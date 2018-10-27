Місія РФ у ОБСЄ привітала Австрію з національним днем прапора Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Місія Росії в Організації з безпеки та співробітництва в Європі опублікувала привітання з національним днем Австрії, проілюструвавши його прапором Латвії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter посла України в Австрії Олександра Щерби.
Він опублікував на свої сторінці в Twitter відповідний скріншот.
“Російські дипломати у Відні привітали Австрію з нагоди Національного дня. Чи Латвію?”, — написав він.
Згодом російська місія при організації видалила помилкове повідомлення.
Як повідомляв УНН, видання Foreign Policy видалило з інтерв’ю заступника голови місії ОБСЄ Александра Хуга слова про те, що ОБСЄ не побачила прямих доказів присутності Росії на Донбасі.