Місія РФ у ОБСЄ привітала Австрію з національним днем прапора Латвії

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Місія Росії в Організації з безпеки та співробітництва в Європі опублікувала привітання з національним днем Австрії, проілюструвавши його прапором Латвії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter посла України в Австрії Олександра Щерби.