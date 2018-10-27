Миссия РФ в ОБСЕ поздравила Австрию с национальным днем флага Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Миссия России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе опубликовала поздравления с национальным днем Австрии, проиллюстрировав его флагом Латвии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter посла Украины в Австрии Александра Щербы.
Он опубликовал на своей странице в Twitter соответствующий скриншот.
“Российские дипломаты в Вене поздравили Австрию по случаю Национального дня. Или Латвию?”, — написал он.
Впоследствии российская миссия при организации удалила ошибочное сообщение.
Как сообщал УНН, издание Foreign Policy удалило из интервью заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга слова о том, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств присутствия России на Донбассе.