Місія ООН, яка доставляла гумдопомогу в Оріхів, потрапила під російський обстріл

КИЇВ. 8 січня. УНН. Незважаючи на так зване "різдвяне перемир’я", місія ООН, яка доставляла гуманітарну допомогу в Оріхів, потрапила під російський обстріл. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.