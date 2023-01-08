Місія ООН, яка доставляла гумдопомогу в Оріхів, потрапила під російський обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Незважаючи на так зване "різдвяне перемир’я", місія ООН, яка доставляла гуманітарну допомогу в Оріхів, потрапила під російський обстріл. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.
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"Попри обіцянки ворога припинити вогонь на свято, місія ООН, яка доставляла гуманітарну допомогу в Оріхів, потрапила під обстріл. Окупант продовжує нехтувати правилами ведення війни та гатить по громадах", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли околиці Запоріжжя. Наразі усі деталі ракетної атаки з‘ясовуються.