Миссия ООН, которая доставляла гумпомощь в Орехов, попала под российский обстрел
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Несмотря на так называемое "рождественское перемирие", миссия ООН, которая доставляла гуманитарную помощь в Орехов, попала под российский обстрел. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
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"Несмотря на обещания врага прекратить огонь на праздник, миссия ООН, которая доставляла гуманитарную помощь в Орехов, попала под обстрел. Оккупант продолжает пренебрегать правилами ведения войны и бьет по общинам", - говорится в сообщении.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли окрестности Запорожья. Сейчас все детали ракетной атаки выясняются.