Місія ОБСЄ залишиться працювати на Донбасі - Е.Апакан

"Незважаючи на цю трагедію, ми як і раніше залишаємося віддані виконанню нашого мандату і сприянню встановленню миру для народу України", - йдеться у заяві.

Зі слів Е.Апакана, у понеділок він відвідає район, де стався трагічний інцидент, "щоб висловити свою підтримку спостерігачам і краще зрозуміти ситуацію".

"Ця міжнародна неозброєна місія громадянського моніторингу укомплектована відданими своїй справі професіоналами, які важко працюють, реалізовуючи мандат місії щодо внесення вкладу в нормалізацію і стабілізацію ситуації в Україні. Вони ризикують своїм життям кожен день, щоб виконати це завдання. Я знову звертаюся із закликом до стійкого припинення вогню, відведення озброєння, повного розмінування і реальної прихильності миру. І я прошу, щоб ті, хто відповідає за встановлення міни, були притягнуті до відповідальності", - додав голова місії ОБСЄ.

Нагадаємо, 23 квітня вранці загинув член СММ ОБСЄ під час патрулювання поблизу непідконтрольного уряду населеного пункту Пришиб у Луганській області. Один з бронеавтомобілів підірвався, ймовірно, на міні, в результаті чого загинув парамедик зі Сполучених Штатів, що працював з СММ ОБСЄ. Ще двоє членів патруля - з Німеччини та Чехії - відправилися в лікарню для медичного обстеження.