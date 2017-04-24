Миссия ОБСЕ останется работать на Донбассе - Э.Апакан

"Несмотря на эту трагедию, мы по-прежнему остаемся привержены выполнению нашего мандата и содействию установлению мира для народа Украины", - говорится в заявлении.

По словам Э.Апакана, в понедельник он посетит район, где произошел трагический инцидент, "чтобы выразить свою поддержку наблюдателям и лучше понять ситуацию".

"Эта международная невооруженная миссия гражданского мониторинга укомплектована преданными своему делу профессионалами, которые тяжело работают, реализуя мандат миссии по внесению вклада в нормализацию и стабилизацию ситуации в Украине. Они рискуют своей жизнью каждый день, чтобы выполнить эту задачу. Я снова обращаюсь с призывом к устойчивому прекращению огня, отводу вооружения, полному разминированию и реальной приверженности миру. И я прошу, чтобы те, кто отвечает за установку мины, были привлечены к ответственности", - добавил глава миссии ОБСЕ.

Напомним, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительства населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из Соединенных Штатов, который работал с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля - из Германии и Чехии - отправились в больницу для медицинского обследования.