Миссия ОБСЕ останется работать на Донбассе - Э.Апакан

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25234 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 88924 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145356 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112554 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113953 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110912 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103087 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106642 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103254 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150968 просмотра

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Миссия ОБСЕ останется работать на Донбассе - Э.Апакан

Миссия ОБСЕ останется работать на Донбассе - Э.Апакан

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Несмотря на гибель члена специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в результате подрыва автомибиля в Луганской области, наблюдательная миссия будет продолжать выполнение мандата в Украине. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы СММ ОБСЕ Эртугрула Апакана, передает УНН.

"Несмотря на эту трагедию, мы по-прежнему остаемся привержены выполнению нашего мандата и содействию установлению мира для народа Украины", - говорится в заявлении.

По словам Э.Апакана, в понедельник он посетит район, где произошел трагический инцидент, "чтобы выразить свою поддержку наблюдателям и лучше понять ситуацию".

"Эта международная невооруженная миссия гражданского мониторинга укомплектована преданными своему делу профессионалами, которые тяжело работают, реализуя мандат миссии по внесению вклада в нормализацию и стабилизацию ситуации в Украине. Они рискуют своей жизнью каждый день, чтобы выполнить эту задачу. Я снова обращаюсь с призывом к устойчивому прекращению огня, отводу вооружения, полному разминированию и реальной приверженности миру. И я прошу, чтобы те, кто отвечает за установку мины, были привлечены к ответственности", - добавил глава миссии ОБСЕ.

Напомним, 23 апреля утром погиб член СММ ОБСЕ во время патрулирования вблизи неподконтрольного правительства населенного пункта Пришиб в Луганской области. Один из бронеавтомобилей подорвался, вероятно, на мине, в результате чего погиб парамедик из Соединенных Штатов, который работал с СММ ОБСЕ. Еще двое членов патруля - из Германии и Чехии - отправились в больницу для медицинского обследования.

Украинские Национальные Новости

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