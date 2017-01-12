Місія ОБСЄ зафіксувала використанні 152 міліметрової артилерії в Золотому

"Упродовж приблизно трьох годин із п'яти різних позицій безпосередньо в Золотому або поряд із містом Місія зафіксувала порушення режиму припинення вогню, які, за оцінками спостерігачів, сталися за межами ділянки розведення. Так, уранці 10 січня, перебуваючи приблизно за 600 м на південь від ділянки розведення, спостерігачі чули 7 черг зі стрілецької зброї за 5 км на південний захід. Приблизно 30 хвилин по тому з іншої позиції у Золотому упродовж приблизно години команда СММ чула 38 вибухів, оцінених як постріли з артилерії калібру 152 мм за 5–7 км на північний захід, а також 8 вибухів (оцінених як розриви снарядів) і 17 черг із великокаліберного кулемета за 7–10 км на південний захід" , - зазначили в СММ.

За той самий період, але з іншої позиції у Золотому, члени патруля Місії чули 3 вибухи невизначеного походження на відстані приблизно 5 км на південь. Окрім того, з двох інших місць, розташованих у Золотому та неподалік від нього, упродовж двох годин члени патруля Місії чули 10 вибухів невизначеного походження за 5 км на південний схід від кожного з цих місць.

Як повідомляв УНН, перший заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні заявив сьогодні 12 січня, що сторони конфлікту мусять негайно відвести сили й засоби від контрольних пунктів в'їзду-виїзду, де перебуває велика кількість людей.