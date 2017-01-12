Миссия ОБСЕ зафиксировала использование 152-мм артиллерии в Золотом

"В течение примерно трех часов с пяти различных позиций непосредственно в Золотом или рядом с городом Миссия зафиксировала нарушения режима прекращения огня, которые, по оценкам наблюдателей, произошли за пределами участка разведения. Так, утром 10 января, находясь примерно в 600 м на юг от участка разведения, наблюдатели слышали 7 очередей из стрелкового оружия в 5 км на юго-запад. Примерно 30 минут спустя с иной позиции в Золотом в течение примерно часа команда СММ слышала 38 взрывов, оцененных как выстрелы из артиллерии калибра 152 мм в 5-7 км на северо-запад, а также 8 взрывов (оцененных как разрывы снарядов) и 17 очередей из крупнокалиберного пулемета в 7-10 км на юго-запад" , - отметили в СММ.

За тот же период, но с другой позиции в Золотом, члены патруля Миссии слышали 3 взрыва неопределенного происхождения на расстоянии примерно 5 км на юг. Кроме того, с двух других мест, расположенных в Золотом и неподалеку от него, в течение двух часов члены патруля Миссии слышали 10 взрывов неопределенного происхождения в 5 км на юго-восток от каждого из этих мест.

Как сообщал УНН, первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявил 12 января, что стороны конфликта должны немедленно отвести силы и средства от контрольных пунктов въезда-выезда, где находится большое количество людей.