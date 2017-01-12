Місія ОБСЄ зафіксувала на Луганщині ремонт залізничного перегону через лінію зіткнення

"В Оріховому спостерігачі бачили, як 10 робітників ремонтної бригади "Укрзалізниці" ремонтували ділянку залізниці довжиною 1 км. У Донецькому члени патруля Місії розмовляли з представником ремонтної бригади "ЛНР", який повідомив, що вони наразі видаляють із залізничного полотна уламки, а роботи триватимуть наступного дня",- зазначили спостерігачі.

Як повідомляв УНН, у серпні минулого року міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш висловив сподівання, що формулу безпеки для відновлення залізничного сполучення з тимчасово окупованою територією Донецької і Луганської областей буде знайдено.