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Місія ОБСЄ зафіксувала на Луганщині ремонт залізничного перегону через лінію зіткнення

Місія ОБСЄ зафіксувала на Луганщині ремонт залізничного перегону через лінію зіткнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. У підконтрольному урядові Оріховому і підконтрольному "ЛНР" Донецькому Місія спостерігала за проведенням ремонтних робіт на двох різних залізничних перегонах, що проходять через лінію зіткнення. Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ, передає УНН з посиланням на прес-службу СММ ОБСЄ.

"В Оріховому спостерігачі бачили, як 10 робітників ремонтної бригади "Укрзалізниці" ремонтували ділянку залізниці довжиною 1 км. У Донецькому члени патруля Місії розмовляли з представником ремонтної бригади "ЛНР", який повідомив, що вони наразі видаляють із залізничного полотна уламки, а роботи триватимуть наступного дня",- зазначили спостерігачі.

Як повідомляв УНН, у серпні минулого року міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш висловив сподівання, що формулу безпеки для відновлення залізничного сполучення з тимчасово окупованою територією Донецької і Луганської областей буде знайдено.

Українські Національні Новини

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