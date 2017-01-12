Миссия ОБСЕ зафиксировала в Луганской области ремонт железнодорожного перегона через линию соприкосновения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В подконтрольном правительству Ореховом и подконтрольном "ЛНР" Донецком Миссия наблюдала за проведением ремонтных работ на двух разных железнодорожных перегонах, проходящих через линию соприкосновения. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СММ ОБСЕ.
"В Орехово наблюдатели видели, как 10 рабочих ремонтной бригады "Укрзализныци" ремонтировали участок железной дороги длиной 1 км. В Донецком члены патруля Миссии разговаривали с представителем ремонтной бригады "ЛНР", который сообщил, что они пока удаляют с железнодорожного полотна обломки, а работы будут на следующий день", - отметили наблюдатели.
Как сообщал УНН, в августе прошлого года министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выразил надежду, что формула безопасности для восстановления железнодорожного сообщения с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей будет найдена.