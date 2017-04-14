Місія ОБСЄ в зоні АТО зафіксувала різке збільшення невідведеного озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Минулого тижня зафіксоване збільшення озброєння, яке розташоване з порушенням узгоджених ліній відведення. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН.
"Минулого тижня ми зафіксували різке збільшення кількості озброєння, розташованого з порушенням узгоджених ліній відведення. 320 випадків, з яких 180 – у непідконтрольних уряду районах, а решта у районах, що контролюються урядом", - сказав А.Хуг.
За його словами, 2/3 усіх вибухів від артилерійського вогню, понад 40% від усіх вибухів від мінометного вогню були зафіксовані лише в одному секторі – Первомайськ-Попасна.
"Також можемо зауважимо, що кількість вибухів, спричинених вогнем із танків, мінометів, артилерії, в тому числі РСЗВ збільшилася на 25% минулого тижня", - додав він.
Як повідомляв УНН, минулого тижня кількість обстрілів на Донбасі зменшилася на 17% у порівнянні з минулим тижнем.