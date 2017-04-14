Миссия ОБСЕ в зоне АТО зафиксировала резкое увеличение неотведенного вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. На прошлой неделе зафиксировано увеличение вооружения, которое расположено с нарушением согласованных линий отвода. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает УНН.
"На прошлой неделе мы зафиксировали резкое увеличение количества вооружения, расположенного с нарушением согласованных линий отвода. 320 случаев, из которых сто восьмидесятого неподконтрольных правительству районах, а остальные в районах, контролируемых правительством", - сказал А.Хуг.
По его словам, 2/3 всех взрывов от артиллерийского огня, более 40% всех взрывов от минометного огня были зафиксированы только в одном секторе - Первомайск-Попасная.
"Также можем заметить, что количество взрывов, вызванных огнем с танков, минометов, артиллерии, в том числе РСЗО увеличилась на 25% на прошлой неделе", - добавил он.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе количество обстрелов в Донбассе уменьшилась на 17% по сравнению с прошлой неделей .