Миссия ОБСЕ в зоне АТО зафиксировала резкое увеличение неотведенного вооружения

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50531 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104782 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161241 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118725 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117883 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113280 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104766 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107206 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103690 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154947 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Миссия ОБСЕ в зоне АТО зафиксировала резкое увеличение неотведенного вооружения

Миссия ОБСЕ в зоне АТО зафиксировала резкое увеличение неотведенного вооружения

Киев  •  УНН

 • 6604 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. На прошлой неделе зафиксировано увеличение вооружения, которое расположено с нарушением согласованных линий отвода. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает УНН.

"На прошлой неделе мы зафиксировали резкое увеличение количества вооружения, расположенного с нарушением согласованных линий отвода. 320 случаев, из которых сто восьмидесятого неподконтрольных правительству районах, а остальные в районах, контролируемых правительством", - сказал А.Хуг.

По его словам, 2/3 всех взрывов от артиллерийского огня, более 40% всех взрывов от минометного огня были зафиксированы только в одном секторе - Первомайск-Попасная.

"Также можем заметить, что количество взрывов, вызванных огнем с танков, минометов, артиллерии, в том числе РСЗО увеличилась на 25% на прошлой неделе", - добавил он.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе количество обстрелов в Донбассе уменьшилась на 17% по сравнению с прошлой неделей .

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