Місія ОБСЄ своєю присутністю в Україні сприяє припиненню російської агресі - П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. ОБСЄ є єдиною інституцією, яка своєю присутністю в Україні сприяє припиненню російської агресії. Про це заявив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з делегацію постійних представників держав-учасниць ОБСЄ у Відні, які прибули в Україну з метою ознайомлення із станом врегулювання конфлікту в та навколо України, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС.
Особливу увагу під час зустрічі було приділено необхідності виконання Росією та незаконними збройними формуваннями Мінських домовленостей.
Міністр П.Клімкін високо оцінив зусилля ОБСЄ, спрямовані на стабілізацію ситуації на Донбасі, а також ключову роль Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ у здійсненні ефективного моніторингу та верифікації виконання Мінських домовленостей.
"ОБСЄ є єдиною інституцією, яка своєю присутністю в Україні сприяє припиненню російської агресії", - підкреслив міністр.
Міністр наголосив на важливості забезпечення безперешкодного доступу СММ до всієї тимчасово неконтрольованої Урядом України території Донбасу, у т.ч. до ділянки українсько-російського державного кордону в ОРДЛО з тим, щоб попередити постачання з Росії через кордон на територію України військової техніки, боєприпасів та бойовиків.
Як повідомляв УНН, І.Геращенко виступила за прийняття резолюції на ПА ОБСЄ через загибель спостерігача на Донбасі.