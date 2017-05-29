Місія ОБСЄ своєю присутністю в Україні сприяє припиненню російської агресі - П.Клімкін

КИЇВ. 29 травня. УНН. ОБСЄ є єдиною інституцією, яка своєю присутністю в Україні сприяє припиненню російської агресії. Про це заявив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з делегацію постійних представників держав-учасниць ОБСЄ у Відні, які прибули в Україну з метою ознайомлення із станом врегулювання конфлікту в та навколо України, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС.