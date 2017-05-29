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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Миссия ОБСЕ своим присутствием в Украине способствует прекращению российской агрессии - П.Климкин

Киев • УНН

 • 13520 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. ОБСЕ является единственной институцией, которая своим присутствием в Украине способствует прекращению российской агрессии. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с делегацию постоянных представителей государств-участников ОБСЕ в Вене, которые прибыли в Украину с целью ознакомления с состоянием урегулирования конфликта в и вокруг Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Миссия ОБСЕ своим присутствием в Украине способствует прекращению российской агрессии - П.Климкин

Особое внимание во время встречи было уделено необходимости выполнения Россией и незаконными вооруженными формированиями Минских договоренностей.

Министр П.Климкин высоко оценил усилия ОБСЕ, направленные на стабилизацию ситуации на Донбассе, а также ключевую роль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в осуществлении эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей.

"ОБСЕ является единственным институтом, который своим присутствием в Украине способствует прекращению российской агрессии", - подчеркнул министр.

Министр подчеркнул важность обеспечения беспрепятственного доступа СММ ко всей временно неконтролируемой Правительством Украины территории Донбасса, в т.ч. к участку российско-украинской государственной границы в ОРДЛО с тем, чтобы предупредить поставок из России через границу на территорию Украины военной техники, боеприпасов и боевиков.

Как сообщал УНН, И.Геращенко выступила за принятие резолюции ПА ОБСЕ из-за гибели наблюдателя на Донбассе.

 

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