Місія ОБСЄ: референдум в Туреччині не відповідає нормам Ради Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Референдум щодо внесення змін до конституції Туреччини не відповідав стандартам Ради Європи. Про це заявили в місії спостерігачів Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі (БДІПЛ ОБСЄ), передає УНН із посиланням на ТАСС.
Згідно з висновками міжнародних спостерігачів, технічна сторона референдуму була добре організована, однак виборцям не надали об’єктивну інформацію про основні положення реформ.
“В цілому референдум не відповідав стандартам Ради Європи”, — йдеться в заяві місії спостерігачів.
Раніше повідомлялося, що місія ОБСЄ дасть оцінку референдуму в Туреччині і можливих порушень.
На референдумі в Туреччині перемогли прихильники зміни конституції.