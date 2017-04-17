Місія ОБСЄ: референдум в Туреччині не відповідає нормам Ради Європи

Згідно з висновками міжнародних спостерігачів, технічна сторона референдуму була добре організована, однак виборцям не надали об’єктивну інформацію про основні положення реформ.

“В цілому референдум не відповідав стандартам Ради Європи”, — йдеться в заяві місії спостерігачів.

Раніше повідомлялося, що місія ОБСЄ дасть оцінку референдуму в Туреччині і можливих порушень.

На референдумі в Туреччині перемогли прихильники зміни конституції.