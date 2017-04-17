Миссия ОБСЕ: референдум в Турции не соответствует нормам Совета Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Референдум о внесении изменений в Конституцию Турции не отвечал стандартам Совета Европы. Об этом заявили в миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Согласно выводам международных наблюдателей, техническая сторона референдума была хорошо организована, однако избирателям не предоставили объективную информацию об основных положениях реформ.
"В целом референдум не соответствовал стандартам Совета Европы", - говорится в заявлении миссии наблюдателей.
Ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ даст оценку референдуму в Турции и возможных нарушений.
На референдуме в Турции победили сторонники изменения конституции.