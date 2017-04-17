Миссия ОБСЕ: референдум в Турции не соответствует нормам Совета Европы

Согласно выводам международных наблюдателей, техническая сторона референдума была хорошо организована, однако избирателям не предоставили объективную информацию об основных положениях реформ.

"В целом референдум не соответствовал стандартам Совета Европы", - говорится в заявлении миссии наблюдателей.

Ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ даст оценку референдуму в Турции и возможных нарушений.

На референдуме в Турции победили сторонники изменения конституции.