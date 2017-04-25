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Місія ОБСЄ продовжить працювати на Донбасі - Генсек

Місія ОБСЄ продовжить працювати на Донбасі - Генсек

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжить працювати в Україні, незважаючи на підрив автомобіля співробітників місії. Про це заявив Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр за підсумками переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"Ми і далі будемо працювати на Україну, незважаючи на цей жахливий випадок", - заявив Л.Заньєр.

За його словами, представники СММ будуть уважніше ставитися до заходів безпеки. Л.Заньєр підкреслив, що місія на Донеччині повинна бути ефективною, як раніше.

Він додав, що ОБСЄ буде працювати з країнами-учасниками, які надають працівників СММ протягом тижнів.

"Ми будемо повинні знайти баланс між тим, щоб модальності нашої роботи брали до уваги, перш за все, необхідність забезпечення фізичної безпеки наших спостерігачів", - зазначив Л.Заньєр.

Як повідомляв УНН, патрулі луганської команди спеціальної моніторингової місії ОБСЄ відновили роботу на Донбасі після інциденту з підривом автомобіля ОБСЄ в Луганській області.

Українські Національні Новини

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