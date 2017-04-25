Миссия ОБСЕ продолжить работать на Донбассе - Генсек

"Мы и дальше будем работать на Украине, несмотря на этот ужасный случай", — заявил Л.Заньер.

По его словам, представители СММ будут внимательнее относиться к мерам безопасности. Л.Заньер подчеркнул, что миссия на Донбасе должна быть эффективной, как прежде.

Он добавил, что ОБСЕ будет работать со странами-участниками, предоставляющими работников СММ в течение недель.

"Мы будем должны найти баланс между тем, чтобы модальности нашей работы принимали во внимание, прежде всего, необходимость обеспечения физической безопасности наших наблюдателей", — отметил Л.Заньер.

Как сообщал УНН, патрули луганской команды специальной мониторинговой миссии ОБСЕ возобновили работу на Донбассе после инцидента с подрывом автомобиля ОБСЕ в Луганской области.