Миссия ОБСЕ продолжить работать на Донбассе - Генсек

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25220 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 88914 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145351 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112552 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113951 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110910 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103085 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106642 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103254 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150964 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Миссия ОБСЕ продолжить работать на Донбассе - Генсек

Миссия ОБСЕ продолжить работать на Донбассе - Генсек

Киев  •  УНН

 • 7851 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Специальная мониторинговая мисия ОБСЕ продолжит работать в Украине, несмотря на подрыв автомобиля сотрудников миссии. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Мы и дальше будем работать на Украине, несмотря на этот ужасный случай", — заявил Л.Заньер.

По его словам, представители СММ будут внимательнее относиться к мерам безопасности. Л.Заньер подчеркнул, что миссия на Донбасе должна быть эффективной, как прежде.

Он добавил, что ОБСЕ будет работать со странами-участниками, предоставляющими работников СММ в течение недель.

"Мы будем должны найти баланс между тем, чтобы модальности нашей работы принимали во внимание, прежде всего, необходимость обеспечения физической безопасности наших наблюдателей", — отметил Л.Заньер.

Как сообщал УНН, патрули луганской команды специальной мониторинговой миссии ОБСЕ возобновили работу на Донбассе после инцидента с подрывом автомобиля ОБСЕ в Луганской области.

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