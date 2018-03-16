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Місія ОБСЄ не зафіксувала зрушень з відведення сил та засобів на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Минулого тижня не відбулося позитивних зрушень у відведенні сил та засобів на Донбасі, в тому числі, у Станиці Луганській. Про це сьогодні сказав під час брифінгу перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Александр Хуг, передає УНН.

"Минулого тижня знову ж не було позитивних зрушень у розведенні сил і формувань, наприклад, у Станиці Луганській. Сторони розділяють всього лише 30 метрів. Сторони буквально бачать одна одну, вони перебувають у межах дальності вогню зі стрілецької зброї. Найменша провокація може призвести до ескалації, виходу з-під контролю", - наголосив він.

Також, за словами А.Хуга, СММ минулого тижня зафіксувала 30 одиниць важкого озброєння, розміщених із порушенням лінії відведення, з яких 10 0 у районах непідконтрольних уряду та 20 - у підконтрольних уряду районах.

Нагадаємо, у ТКГ визначились з алгоритмом відновлення мобільного зв'язку на території ОРДЛО.

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