Миссия ОБСЕ не зафиксировала сдвигов по отводу сил и средств на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На прошлой неделе не произошло положительных сдвигов в отводе сил и средств на Донбассе, в том числе, в Станице Луганской. Об этом сказал на брифинге первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Александр Хуг, передает УНН.
"На прошлой неделе опять же не было положительных сдвигов в разведении сил и формирований, например, в Станице Луганской. Стороны разделяют всего лишь 30 метров. Стороны буквально видят друг друга, они находятся в пределах дальности огня из стрелкового оружия. Наименьшая провокация может привести к эскалации, выхода из-под контроля", - подчеркнул он.
Также, по словам А.Хуга, СММ на прошлой неделе зафиксировала 30 единиц тяжелого вооружения, размещенных с нарушением линии отвода, из которых 10 - в районах неподконтрольных правительству и 20 - в подконтрольных правительству районах.
Напомним, в ТКГ определились с алгоритмом восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО.