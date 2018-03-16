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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Миссия ОБСЕ не зафиксировала сдвигов по отводу сил и средств на Донбассе

Миссия ОБСЕ не зафиксировала сдвигов по отводу сил и средств на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 7135 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. На прошлой неделе не произошло положительных сдвигов в отводе сил и средств на Донбассе, в том числе, в Станице Луганской. Об этом сказал на брифинге первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Александр Хуг, передает УНН.

"На прошлой неделе опять же не было положительных сдвигов в разведении сил и формирований, например, в Станице Луганской. Стороны разделяют всего лишь 30 метров. Стороны буквально видят друг друга, они находятся в пределах дальности огня из стрелкового оружия. Наименьшая провокация может привести к эскалации, выхода из-под контроля", - подчеркнул он.

Также, по словам А.Хуга, СММ на прошлой неделе зафиксировала 30 единиц тяжелого вооружения, размещенных с нарушением линии отвода, из которых 10 - в районах неподконтрольных правительству и 20 - в подконтрольных правительству районах.

Напомним, в ТКГ определились с алгоритмом восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО.

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