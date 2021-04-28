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Місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала понад 70 вибухів за добу

Місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала понад 70 вибухів за добу

Київ • УНН

 • 10974 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. На Луганщині ОБСЄ не зафіксували жодного порушення за минулу добу, зате на Донбасі стріляли 205 разів. Про це йдеться у щоденному звіті СММ, пише УНН.

Деталі

У Донецькій області СММ зафіксувала 1 постріл, 50 розривів і 72 вибухи невизначеного походження.

Більшість порушень, зокрема вибухів, сталася східніше н. п. Павлопіль (підконтрольний урядові, 84 км на південь від Донецька), де спостерігачі чули та бачили 50 вибухів (за оцінкою - розриви); н. п. Лебединське (підконтрольний урядові, 99 км на південь від Донецька); н. п. Черненко (підконтрольний урядові, 86 км на південь від Донецька); а також н. п. Ломакине (підконтрольний урядові, 93 км на південь від Донецька).

У Луганській області Місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. 

Нагадаємо

Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Халіт Чевік сьогодні поінформував Постійну раду про розвиток подій на сході України, що викликають занепокоєння. У той же час, за його словами, не дивлячись на те, що кількість порушень режиму припинення вогню як і раніше не перевищує рівень, який відзначався до вступу в чинності 27 липня 2020 року заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

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