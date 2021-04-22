Глава місії ОБСЄ в Україні повідомив про наявність низки тенденцій, що викликають занепокоєння

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Так, в зверненні посол Чевік зазначив, що Місія зафіксувала посилення і “розширення бойових дій вздовж лінії зіткнення”, а також збільшення кількості жертв серед цивільного населення і випадків пошкодження або руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

Глава СММ підкреслив, що, незважаючи на посилення Місією своїх зусиль щодо сприяння, це не може замінити зобов’язання сторін ужити необхідних заходів для повного виконання заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

“Стороннього механізму для забезпечення дотримання режиму припинення вогню не існує”, — додав посол.

Також за його словами, на тлі такого розвитку подій СММ стикається з практично безпрецедентними обмеженнями і перешкодами можливості здійснювати свою діяльність, багато з яких виглядають навмисними і цілеспрямованими.

“Подібні все більш жорсткі перешкоди обмежують можливість Місії поповнювати ресурсну базу, здійснювати діяльність і неупереджено доповідати про факти тоді, коли це вкрай необхідно. В даний час СММ, як очі і вуха Ради, грає особливо важливу роль”, - сказав посол Чевік.

Що було раніше

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк раніше сьогодні повідомив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала факти впровадження законодавства, дуже схожого на російське, на тимчасово окупованій території Донбасу.