Глава миссии ОБСЕ в Украине сообщил о наличии ряда тенденций, вызывающих беспокойство

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Халит Чевик сегодня проинформировал Постоянный совет о развитии событий на востоке Украины, вызывающих беспокойство. В то же время, по его словам, несмотря на то, что количество нарушений режима прекращения огня по-прежнему не превышает уровень, который отмечался до вступления в силу 27 июля 2020 года мер по усилению режима прекращения огня, передает УНН со ссылкой на данные ОБСЕ.