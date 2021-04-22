Глава миссии ОБСЕ в Украине сообщил о наличии ряда тенденций, вызывающих беспокойство
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Халит Чевик сегодня проинформировал Постоянный совет о развитии событий на востоке Украины, вызывающих беспокойство. В то же время, по его словам, несмотря на то, что количество нарушений режима прекращения огня по-прежнему не превышает уровень, который отмечался до вступления в силу 27 июля 2020 года мер по усилению режима прекращения огня, передает УНН со ссылкой на данные ОБСЕ.
Детали
Так, в обращении посол Чевик отметил, что Миссия зафиксировала усиление и “расширение боевых действий вдоль линии соприкосновения”, а также увеличение количества жертв среди гражданского населения и случаев повреждения или разрушения объектов гражданской инфраструктуры.
Глава СММ подчеркнул, что, несмотря на усиление Миссией своих усилий по содействию, это не может заменить обязательства сторон предпринять необходимые шаги для полного выполнения мер по усилению режима прекращения огня.
“Стороннего механизма для обеспечения соблюдения режима прекращения огня не существует”, — добавил посол.
Также по его словам, на фоне такого развития событий СММ сталкивается с практически беспрецедентными ограничениями и препятствиями возможности осуществлять свою деятельность, многие из которых выглядят умышленными и целенаправленными.
“Подобные все более жесткие препятствия ограничивают возможность Миссии пополнять ресурсную базу, осуществлять деятельность и беспристрастно докладывать о фактах тогда, когда это крайне необходимо. В данное время СММ, как глаза и уши Совета, играет особенно важную роль”, — сказал посол Чевик.
Что было ранее
Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк ранее сегодня сообщил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала факты внедрения законодательства, очень похожего на российское, на временно оккупированной территории Донбасса.