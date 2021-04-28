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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 109534 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала более 70 взрывов в сутки

Миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала более 70 взрывов в сутки

Киев  •  УНН

 • 10970 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. На Луганщине ОБСЕ не зафиксировали ни одного нарушения за прошлые сутки, зато на Донбассе стреляли 205 раз. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ, пишет УНН.

Детали

В Донецкой области СММ зафиксировала 1 выстрел, 50 разрывов и 72 взрывы неопределенного происхождения.

Большинство нарушений, в частности взрывов произошла восточнее н. п. Павлополь (подконтролен правительству, 84 км к югу от Донецка), где наблюдатели слышали и видели 50 взрывов (по оценке - разрывы) н. п. Лебединский (подконтролен правительству, 99 км к югу от Донецка) н. п. Черненко (подконтролен правительству, 86 км к югу от Донецка) а также н. п. Ломакино (подконтролен правительству, 93 км к югу от Донецка).

В Луганской области Миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня.

Напомним

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Халит Чевик сегодня проинформировал Постоянный совет о развитии событий на востоке Украины, вызывающих беспокойство. В то же время, по его словам, несмотря на то, что количество нарушений режима прекращения огня по-прежнему не превышает уровень, который отмечался к вступлению в силу 27 июля 2020 мероприятий по усилению режима прекращения огня.

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