Миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала более 70 взрывов в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. На Луганщине ОБСЕ не зафиксировали ни одного нарушения за прошлые сутки, зато на Донбассе стреляли 205 раз. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ, пишет УНН.
Детали
В Донецкой области СММ зафиксировала 1 выстрел, 50 разрывов и 72 взрывы неопределенного происхождения.
Большинство нарушений, в частности взрывов произошла восточнее н. п. Павлополь (подконтролен правительству, 84 км к югу от Донецка), где наблюдатели слышали и видели 50 взрывов (по оценке - разрывы) н. п. Лебединский (подконтролен правительству, 99 км к югу от Донецка) н. п. Черненко (подконтролен правительству, 86 км к югу от Донецка) а также н. п. Ломакино (подконтролен правительству, 93 км к югу от Донецка).
В Луганской области Миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня.
Напомним
Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Халит Чевик сегодня проинформировал Постоянный совет о развитии событий на востоке Украины, вызывающих беспокойство. В то же время, по его словам, несмотря на то, что количество нарушений режима прекращения огня по-прежнему не превышает уровень, который отмечался к вступлению в силу 27 июля 2020 мероприятий по усилению режима прекращения огня.