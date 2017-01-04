Місія ОБСЄ буде робити все можливе для припинення вогню на Донбасі - С.Курц
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ буде якомога ефективніше проводити спостереження і робити все можливе для досягнення повного припинення вогню на території Донбасу. Про це повідомив діючий голова ОБСЄ, голова МЗС Австрії Себастіан Курц у Маріуполі під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, передає УНН.
"Що стосується місії ОБСЄ, я прошу вас про реалістичні очікування. Організація ОБСЄ має 57 країн-членів. Вони голосують за принципом одностайності…. Ми будемо робити все, щоб місія могла виконувати свій мандат якомога ефективніше, щоб вона могла проводити спостереження на всій території Донбасу, щоб її зусиллями було досягнуто припинення вогню", - зазначив голова ОБСЄ.
Нагадаємо, голова МЗС України Павло Клімкін та діючий голова ОБСЄ Себастьян Курц обговорили план чесних виборів на Донбасі та підбили підсумки візиту до Маріуполя.