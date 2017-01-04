Місія ОБСЄ буде робити все можливе для припинення вогню на Донбасі - С.Курц

"Що стосується місії ОБСЄ, я прошу вас про реалістичні очікування. Організація ОБСЄ має 57 країн-членів. Вони голосують за принципом одностайності…. Ми будемо робити все, щоб місія могла виконувати свій мандат якомога ефективніше, щоб вона могла проводити спостереження на всій території Донбасу, щоб її зусиллями було досягнуто припинення вогню", - зазначив голова ОБСЄ.

Нагадаємо, голова МЗС України Павло Клімкін та діючий голова ОБСЄ Себастьян Курц обговорили план чесних виборів на Донбасі та підбили підсумки візиту до Маріуполя.