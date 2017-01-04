Миссия ОБСЕ будет делать все возможное для прекращения огня на Донбассе - С.Курц
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет как можно эффективнее проводить наблюдение и делать все возможное для достижения полного прекращения огня на территории Донбасса. Об этом сообщил действующий глава ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц в Мариуполе во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает УНН.
"Что касается миссии ОБСЕ, я прошу вас о реалистичных ожиданиях. Организация ОБСЕ имеет 57 стран-членов. Они голосуют по принципу единогласия... Мы будем делать все, чтобы миссия могла выполнять свой мандат как можно эффективнее, чтобы она могла проводить наблюдение на всей территории Донбасса, чтобы ее усилиями было достигнуто прекращение огня", - отметил глава ОБСЕ.
Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин и действующий глава ОБСЕ С.Курц обсудили план честных выборов на Донбассе и подвели итоги визита в Мариуполь.