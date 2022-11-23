Місія МВФ та представники України досягли згоди щодо економічної політики
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Експерти МВФ та представники Міністерства фінансів України, Національного банку України й інших органів влади досягли згоди на робочому рівні щодо економічної політики в рамках Моніторингової програми із залученням Ради директорів Фонду. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, передає УНН з посиланням на Мінфін.
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“Я вдячний експертам МВФ за продуктивні дискусії, які допомогли нам узгодити подальшу економічну політику України, спрямовану на збереження загальної стійкості в умовах повномасштабної війни. Розраховуємо на продовження тісної співпраці в найближчому майбутньому”, — зазначив Марченко.
Повідомляється, що представники України запросили чотиримісячну Моніторингову програму із залученням Ради директорів МВФ, щоб визначити напрями податково-бюджетної та монетарної політик Уряду України й НБУ задля підтримки макроекономічної та фінансової стабільності, а також наблизити країну до запуску нової повноцінної програми співпраці з МВФ.
Доповнення
11 листопада Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала роботу онлайн щодо запиту влади України на моніторингову програму, проведе переговори з представниками України.