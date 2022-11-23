Місія МВФ та представники України досягли згоди щодо економічної політики

Цитата

“Я вдячний експертам МВФ за продуктивні дискусії, які допомогли нам узгодити подальшу економічну політику України, спрямовану на збереження загальної стійкості в умовах повномасштабної війни. Розраховуємо на продовження тісної співпраці в найближчому майбутньому”, — зазначив Марченко.

Повідомляється, що представники України запросили чотиримісячну Моніторингову програму із залученням Ради директорів МВФ, щоб визначити напрями податково-бюджетної та монетарної політик Уряду України й НБУ задля підтримки макроекономічної та фінансової стабільності, а також наблизити країну до запуску нової повноцінної програми співпраці з МВФ.

Доповнення

11 листопада Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала роботу онлайн щодо запиту влади України на моніторингову програму, проведе переговори з представниками України.