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Миссия МВФ и представители Украины достигли согласия по экономической политике

Миссия МВФ и представители Украины достигли согласия по экономической политике

Киев • УНН

 • 529832 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Эксперты МВФ и представители Министерства финансов Украины, Национального банка Украины и других органов власти достигли согласия на рабочем уровне по экономической политике в рамках Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров Фонда. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает УНН со ссылкой на Минфин.

Цитата

“Я благодарен экспертам МВФ за продуктивные дискуссии, которые помогли нам согласовать дальнейшую экономическую политику Украины, направленную на сохранение всеобщей устойчивости в условиях полномасштабной войны. Рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества в ближайшем будущем”, — отметил Марченко.

Сообщается, что представители Украины пригласили четырехмесячную Мониторинговую программу с привлечением Совета директоров МВФ, чтобы определить направления налогово-бюджетной и монетарной политики Правительства Украины и НБУ для поддержки макроэкономической и финансовой стабильности, а также приблизить страну к запуску новой полноценной программы сотрудничества с МВФ.

Дополнение

11 ноября Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала работу онлайн по запросу властей Украины на мониторинговую программу, проведет переговоры с представителями Украины.

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